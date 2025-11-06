Siete de cada diez mexicanos tienen la bacteria vinculada al cáncer gástrico

En conferencia de prensa, especialistas de la AMG alertaron de que esta bacteria tiene una alta presencia a nivel mundial -se encuentra en alrededor del 50% de la población-, cifra que aumenta al 70% en México, y señalaron que es un "factor de riesgo" en el desarrollo del cáncer gástrico, que está más presente en Ciudad de México o en estados como Chiapas (sur) o Guerrero (oeste).

De hecho, advirtieron que la bacteria es una causa infecciosa para desarrollar este cáncer, el quinto más frecuente a nivel mundial, por lo que llamaron la atención en la importancia de la prevención para evitar contraer esta bacteria estomacal.

Según aseguró el presidente de la AMG, el doctor José María Remes-Troche, es "fundamental" la prevención en la edad temprana, y apostó por educar a la población en esta materia dado que, afirmó, dicho cáncer se puede prevenir en el 90 % de los casos, sobre todo si se detecta a tiempo.

Asimismo, los expertos subrayaron que el contagio de la bacteria vinculada al cáncer gástrico se puede contraer de distintas maneras, si bien llamaron la atención en el contagio directo de persona a persona en el entorno familiar o a causa del contacto con aguas contaminadas, así como el tipo de dieta u otros hábitos diarios.

"Si una madre la tiene (la bacteria), aumenta trece veces la posibilidad de pasársela a sus hijos", aseveró la vicepresidenta de la AMG, Alejandra Noble, antes de señalar que la edad avanzada, el hacinamiento en viviendas de pequeño tamaño o no contar con agua para lavarse las manos son factores de riesgo que elevan la probabilidad de padecer esta afección.

"Es muy importante este lavado de manos. Muchas veces llegamos a casa y no nos lavamos las manos, y son medidas muy importantes y fáciles de implementar", concluyó.

En México, cada año se detectan unos 6.000 casos de cáncer gástrico, según datos de la Secretaria de Salud.