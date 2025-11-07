Alemania recibe primer avión P-8A Poseidon para potenciar la capacidad aérea de su Marina

"Es un gran día, el primer modelo P-8A Poseidon Explorador de largo alcance, según su bello nombre completo, ha aterrizado en Berlín", celebró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en el aeropuerto internacional de la capital alemana, donde destacó la faceta disuasiva de la aeronave.

El avión, según destacó tras el aterrizaje el Vicealmirante Axel Deertz, constituye la máquina aérea más grande de todas las Fuerzas Armadas de Alemania, pues tiene una longitud de 39,50 metros, una envergadura de 37,64 metros y una altura de 12,83 metros.

La adquisición de esta máquina, cuyo precio por unidad se estima supera los 200 millones de euros, supone un "salto hacia el futuro", según Deertz, pues, entre otras cosas, el avión tiene capacidad de detección, desde el aire, de submarinos sumergidos.

El aparato tiene sensores que ofrecen un muy alto alcance en sus capacidades de detección de enemigos, algo que el ministro apuntó resulta de particular interés en la región del Atlántico Norte, según destacó Pistorius.

"Es muy importante que en esa región, junto con nuestros aliados, Noruega, Islandia y otros, sepamos quién y dónde está, y mostrar que estamos ahí para intervenir si hay un caso serio", comentó el ministro.

Deertz destacó que el P-8A Poseidon Explorador contribuye a la disuasión militar, algo de particular importancia porque "el conflicto de Ucrania no ha limitado las capacidades de la Marina de Rusia en el mar Báltico".

"Todo lo que hacía la Marina rusa en el mar del norte Norte, el mar Báltico y la región del Atlántico Norte ha seguido desarrollándose, están presentes allí, cada vez más agresivos", subrayó el vicealmirante.

Según el Ministerio de Defensa de Alemania, los P-8A Poseidon constituyen una solución temporal tras jubilar Berlín el avión de reconocimiento P-3, mientras se espera la consecución del proyecto franco-alemán Sistema de Guerra Aérea Marítima (MAWS, por sus siglas en inglés).