China critica grupo de trabajo de Filipinas y EEUU sobre "disuasión" en aguas disputadas

El portavoz del Ministerio chino de Defensa Jiang Bin afirmó que la cooperación en materia de defensa y seguridad "no debe dirigirse contra terceros ni perjudicar sus intereses", y advirtió de que las acciones filipinas son "la raíz de las tensiones" en el mar de China Meridional, según un comunicado publicado hoy por la cartera en su cuenta oficial en la red social Wechat.

"El lado filipino ha estado atrayendo fuerzas externas, cometiendo frecuentes infracciones y provocaciones. Esa es la causa fundamental de la actual situación tensa", declaró Jiang, quien instó a Manila a "dejar de socavar los esfuerzos conjuntos de los países de la región por la paz y el desarrollo".

El portavoz aseguró que China "no acepta narrativas falsas ni acusaciones infundadas", y criticó la "connivencia" entre Filipinas y potencias de fuera de la región, a las que acusó de "sembrar el caos y provocar incidentes".

"China mantiene una voluntad firme e inquebrantable de proteger su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos", señaló Jiang, quien advirtió a Manila de que "cuanto más alto salte, más dura será la caída".

Recientemente, Estados Unidos y Filipinas anunciaron la creación de un "grupo de trabajo" para fortalecer su cooperación en defensa y "restablecer la disuasión" en el mar de China Meridional.

China reclama casi la totalidad de dichas aguas, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.

En los últimos meses, la Guardia Costera china ha protagonizado tensiones con embarcaciones filipinas en arrecifes disputados, una situación que ha tensado sus lazos con Manila.