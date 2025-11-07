Ejército de Ecuador desarticula en Quito un centro clandestino vinculado a minería ilegal

El operativo se realizó durante un allanamiento en una vivienda del sector San José de Morán, ubicado en el barrio de Calderón, donde fue detenido un ciudadano ecuatoriano.

En el lugar se incautaron treinta y cuatro sacos de carbón activado valorados en 1,2 millones de dólares, además de material químico (cianuro, bórax y soda cáustica), seis radios, uniformes militares, armas, municiones y documentos de identidad.

Según el Ejército, el centro tenía capacidad para producir hasta nueve kilos de oro semanales, con una afectación estimada a las estructuras criminales de tres millones de dólares.

Las primeras investigaciones vinculan este centro con una red de minería ilegal que operaba en la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, desde donde se trasladaba el material aurífero hacia Quito para después transportarlo por vía aérea hacia mercados internacionales.

El detenido y los materiales decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. El Ejército reiteró su compromiso con la lucha contra la minería ilegal y la defensa de la soberanía nacional.