El comité de transición de Mamdani recauda medio millón dólares en menos de 30 horas

El dinero, que se estima alcanzó US$ 517.947.30, llegó de 7.000 donantes individuales al equipo del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, mucho más que los que tuvo el alcalde Eric Adams para su toma de posesión, hace cuatro años (884) o los individuos que donaron para la de su antecesor, Bill de Blasio (820), combinados, de acuerdo con un comunicado.

Horas después de su elección como el nuevo alcalde de la ciudad, Mamdani anunció a su equipo de transición integrado solo por mujeres -entre ellas la única latina, Garce C. Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de la oenegé United Way- y de inmediato comenzó el trabajo de cara al traspaso de mando, de Adams al demócrata socialista.

“A pesar de estar en camino de lograr una recaudación de fondos histórica, la donación promedio de US$ 73 para la transición de Mamdani también está muy por debajo del monto promedio de donación para la transición de Adams (US$ 1.219) y de De Blasio (US$ 2.392)”, agrega el comunicado.

Mamdani agradeció a los donantes

“Estoy sumamente agradecido a los miles de neoyorquinos trabajadores que han contribuido a financiar nuestro esfuerzo de transición”, indica en la declaración Mamdani, que se encuentra en Puerto Rico participando en el evento anual SOMOS que reúne a diversos líderes de la comunidad latina.

“Su apoyo nos permitirá ponernos manos a la obra de inmediato para cumplir con el programa de asequibilidad por el que hemos estado luchando desde el primer día”, agregó.