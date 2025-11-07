Filipinas sube a 188 la cifra de fallecidos y a 135 los desaparecidos por tifón Kalmaegi

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), citado en la estatal Agencia de Noticias de Filipinas, confirmó este viernes el total de fallecimientos registrados hasta ahora, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de supervivientes y la atención de heridos por el tifón, degradado a tormenta tropical tras pasar por Vietnam.

Del total de muertes, 139 se registraron en Cebú, la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones que impactaron a unas 360 localidades.

Asimismo, indica el escrito, otras 24 muertes tuvieron lugar en la provincia de Negros Occidental, 9 en Negros Oriental, 6 en Agusan del Sur, mientras que otras siete regiones registraron al menos una víctima mortal.

El NDRRMC explicó que el tifón, por el que el Gobierno ha declarado el estado de calamidad nacional, ha afectado a 2,3 millones de personas que residían en unas 5.000 comunidades que quedaron anegadas o afectadas por deslizamientos de tierra y árboles caídos.

Las autoridades han contabilizado 9.321 viviendas dañadas y 88.649 familias que ahora reciben atención en refugios.

El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se encuentra este viernes en Laos, ya degradado a depresión tropical y con vientos inferiores a los 50 kilómetros por hora, después de que tocara tierra la noche del viernes en Vietnam con una tempestad cuatro veces más poderosa.

Las autoridades vietnamitas confirmaron que un hombre de 45 años perdió la vida dentro de su vivienda, una de las decenas que -según los registros oficiales- fueron derrumbadas por los deslizamientos de tierra y los fuertes vientos, que arrancaron varios techos.

El Gobierno ha confirmado que al menos un centenar de casas están inundadas en ciudades costeras como la turística Da Nang y Quang Ngai, después de que subiera la marea y las olas sobrepasaran los diques.