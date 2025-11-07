Tribunal rechaza solicitud de Trump para frenar financiamiento de programa alimenticio

La decisión implica que, por el momento, la Administración debe acatar la orden de un tribunal inferior que le exigía liberar la ayuda a los beneficiarios del programa de asistencia alimentaria para este viernes.

El tribunal de apelaciones señaló, sin embargo, que no descarta la posibilidad de imponer una suspensión posterior, dado que la batalla legal continúa y los argumentos de la Administración aún serán revisados.

Antes del rechazo al recurso de la Administración, el Departamento de Agricultura había asegurado que estaba trabajando para complementar los subsidios del programa de comida del cual dependen 42 millones de estadounidenses.

En un comunicado, el Servicio de alimentación y Nutrición (FNS) detalló que se estaban "completando procesos necesarios" para que los fondos para garantizar que el SNAP pudiese operar pese a los 38 días que ha durado el cierre de Gobierno.

Antes de que la Administración anunciara que haría esfuerzos para cumplir con los cupones de comida, Trump tildó el fallo que le obliga a cumplir con el programa de "absurdo" e insistió en responsabilizar a los demócratas del cierre del Gobierno, y, por tanto, de la falta de fondos.

Algunos estados ya han comenzado a distribuir las ayudas parcialmente y varios han apuntado que podrían llegar la próxima semana, según la CNN.