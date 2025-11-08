Cuatro presos excarcelados por error en Inglaterra siguen libres, según la BBC

Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo a la cadena pública que "la gran mayoría de los delincuentes liberados por error son rápidamente devueltos a prisión" y aseguró que se hará "todo lo posible para capturar a los pocos que aún se encuentran en libertad".

El Partido Conservador y el Liberal Demócrata, en la oposición, denunciaron ante la BBC la "incompetencia" del Gobierno y criticaron que el público deba enterarse de la situación por los medios de comunicación.

"El ministro de Justicia, David Lammy, debe aclarar de una vez por todas cuántos presos han sido liberados por error y cuántos siguen en libertad", declaró el portavoz conservador del ramo, Robert Jenrick.

La revelación de que hay cuatro presos todavía sueltos eleva la presión sobre el Ejecutivo laborista, después de que en las últimas semanas fueran liberados accidentalmente un solicitante de asilo etíope condenado por delitos sexuales que iba a ser deportado y un inmigrante argelino también acusado de cargos sexuales cuyo visado había caducado y que afronta una eventual repatriación.

Un tercer preso, el británico William Smith, liberado por error el lunes de la prisión londinense de Wandsworth debido a un fallo administrativo, se entregó el jueves para completar su condena por fraude.

El etíope Hadush Kebatu, que llegó irregularmente al país en junio y fue condenado en septiembre por agresión sexual, fue liberado por error el 24 de octubre y capturado el día 26, tras lo cual fue devuelto a Etiopía.

Brahim Kaddour-Cherif, argelino de 24 años, fue excarcelado accidentalmente el 29 de octubre y devuelto el viernes a la prisión de Wandsworth, donde permanece bajo custodia mientras se resuelven varios cargos pendientes, después de que en noviembre de 2024 fuera condenado a 18 meses de trabajo comunitario por exhibicionismo.

Además de poner de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario británico, la liberación de los dos extranjeros ha avivado el debate sobre la gestión de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido por vías irregulares.

Lammy, por su parte, sigue bajo presión después de que el pasado miércoles no aclarara ante el Parlamento el asunto de los presos liberados por error.

En un comunicado recogido por la BBC, el ministro señaló que el Gobierno laborista heredó de los anteriores Ejecutivos conservadores "un sistema penitenciario en crisis" y advirtió que "el problema no se puede resolver de la noche a la mañana".

Lammy recordó que ha ordenado "nuevos controles más estrictos para las liberaciones, una investigación independiente sobre los fallos sistémicos y la modernización de los arcaicos sistemas en papel que todavía se utilizan en algunas prisiones".

Según datos de la Asociación de Directores de Prisiones (PGA, en inglés), unos 262 presos fueron liberados por error en el ejercicio hasta el pasado marzo en Inglaterra y Gales, un 127 % más que en el periodo anterior y en torno al 0,5 % de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus propios sistemas carcelarios.

Por otra parte, desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024 se ha liberado antes de tiempo -al cumplir el 40 % de la pena fija, frente al 50 % habitual- a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el fin de aliviar la saturación de las cárceles inglesas y galesas mientras se construyen nuevas instalaciones.