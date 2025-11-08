La argentina Florencia Canosa gana el Premio Tristana de Novela Fantástica en España

El jurado, presidido por la escritora española Espido Freire, decidió por unanimidad otorgar el premio a esta novela, seleccionada entre las 350 obras presentadas al certamen, informó este sábado el Ayuntamiento de Santander, localidad del norte de España donde se falló el premio, en un comunicado.

El acta destaca "el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros".

La novela combina elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi y ambientando la acción en los tiempos de la caída del general Juan Manuel de Rosas (gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1835 y 1852 y caudillo de Argentina), con un retrato ambicioso de los conflictos sociales y políticos de la época.

La edil de Cultura de Santander, Noemí Méndez, destacó que el Premio Tristana "sigue creciendo en calidad y proyección internacional", ya que cada año se reciben más obras y más diversas, por lo que el certamen se perfila como plataforma de impulso para autores emergentes.

El Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica, convocado por el Ayuntamiento de Santander, está dotado con 8.000 euros (unos 9.200 dólares) y la publicación de la obra en Menoscuarto Ediciones, sello encargado de editar el texto desde la segunda edición del certamen.

La autora recibirá el galardón durante la Gala de las Letras de Santander, que se celebrará a finales de año, junto con el resto de ganadores de los certámenes municipales.