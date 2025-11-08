La Unión Africana pide justicia climática y financiación predecible en la COP30

Youssouf destacó que "aunque África contribuye con menos del 4 % a las emisiones globales, sufre las peores consecuencias de la crisis" climática, según un breve comunicado difundido por la UA la pasada medianoche.

El presidente de la Comisión (secretariado) instó a los países ricos a cumplir sus compromisos de fondos para la adaptación climática "no como caridad, sino como una responsabilidad moral e histórica".

Youssouf pidió la puesta en marcha plena de la conocida como Meta Global de Adaptación, un concepto introducido en el Acuerdo de París, en 2015, que establece objetivos para prepararse y prevenir los crecientes impactos de la crisis climática.

La UA destacó que es necesaria una financiación "predecible y equitativa para las naciones vulnerables", mientras África impulsa sus propias iniciativas para hacer frente a la crisis.

La COP30 se celebrará oficialmente desde el 10 al 21 de noviembre en Belém, aunque estos jueves y viernes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en una cumbre de líderes previa a delegaciones de 143 países y a 57 jefes de Estado y de Gobierno.