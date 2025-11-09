El presidente Guelleh de Yibuti, de 77 años, concurrirá para un sexto mandato en 2026

"Yibuti ha hablado con una sola voz. IOM (siglas del nombre del presidente) ha respondido al llamamiento del pueblo. Será de nuevo candidato: por nosotros, por vosotros, por Yibuti. Gracias, señor presidente", confirmó a última hora del sábado en la red social X el ministro yibutí de Comunicaciones, Radwan Abdillahi Bahdon.

La decisión fue anunciada tras la celebración de un congreso del partido gobernante, la Agrupación Popular para el Progreso (RPP, por sus siglas en francés).

La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobó por unanimidad el pasado día 2 una enmienda constitucional que elimina el límite de edad para los candidatos presidenciales.

Esta decisión parlamentaria fue entonces criticada por el exportavoz presidencial Alexis Mohamed, que dimitió el pasado septiembre como portavoz de la Presidencia al denunciar una "regresión de la democracia" en este pequeño país del Cuerno de África.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El quinto mandato logrado en 2021 debía ser el último de Guelleh, según una reforma constitucional de 2010 que eliminó los límites de mandatos y estipuló un máximo de edad de 75 años, pero la nueva enmienda le vuelve a abrir la puerta a futuras elecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente se ha mantenido así en la lista de jefes de Estado más viejos del mundo, muchos de los cuales se encuentran en África, como sus homólogos de Camerún, Paul Biya (92 años); Costa de Marfil, Alassane Ouattara (83); y Togo, Jean-Lucien Savi de Tové (86), entre otros.

Yibuti es un país situado estratégicamente en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, en el acceso al mar Rojo desde el océano Índico, y en el cruce de caminos entre África y la península arábiga, a poca distancia de Yemen.

Con Guelleh, segundo presidente yibutí tras suceder a su tío Hassan Gouled Aptidon (que gobernó desde 1977, cuando Yibuti se independizó de Francia, hasta 1999), este país ha aprovechado esa ventaja geográfica para invertir en puertos e infraestructura logística.

Además, la estabilidad de Yibuti, en una región a menudo sacudida por conflictos, ha atraído a potencias como Francia, Estados Unidos, China y Japón, que han instalado allí bases militares que suponen una importante fuente de ingresos para la economía yibutí.

Pese al avance económico, alrededor del 20 % de la población (formada, en su mayoría, por dos grupos étnicos: somalís y afar) vive en la pobreza, según datos del Banco Mundial (BM).

El despegue de la economía también ha ido acompañado de una represión de la disidencia y un recorte de la libertad de prensa, de acuerdo con organizaciones pro derechos humanos.