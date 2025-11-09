Israel: "No habrá tropas turcas en Gaza, ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro"

Preguntada por la decisión de la Fiscalía turca y si Israel permitirá que haya tropas de este país en la llamada 'fuerza internacional de estabilización' que se pretende crear en la Franja de Gaza, de acuerdo al plan de alto el fuego en vigor, Bedrosian aseguró que sus soldados no formarán parte de ella.

Las palabras de la portavoz de la oficina del primer ministro israelí se producen después de que el ministerio fiscal de Turquía emitiera dicha orden de arresto contra Netanyahu y otros 36 altos cargos de ese país por presuntos "crímenes contra la humanidad" y de "genocidio".

La acusación turca se basa, entre otros actos, en bombardeos contra hospitales en Gaza, en la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y en la operación israelí contra la llamada 'Flotilla Global Sumud', en octubre pasado.

Aún se desconoce la lista de países que intervendrán en dicha fuerza de estabilización en Gaza, donde sigue en vigor el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, del que este lunes se cumple un mes en el que Israel ha matado a más de 240 gazatíes y las milicias palestinas a tres soldados israelíes.

La tregua sigue en su primera fase, en espera de que las milicias palestinas entreguen a los cinco cuerpos de rehenes aún en Gaza para pasar a la segunda. Este domingo, entregaron uno cuya identificación está aún pendiente, que de ser confirmado reduciría a cuatro los cautivos por devolver.