Buscan por quinto día a atrapados tras un derrumbe en Corea del Sur que dejó tres muertos

"Los rescatistas están utilizando cortadoras y excavando a mano para abrir un paso, pero existen limitaciones", afirmó un oficial de bomberos citado por el diario local Chosun.

Los equipos de rescate afirmaron que han localizado a dos de los trabajadores bajo los escombros, a los que dan por muertos sin haber podido hasta ahora acceder a ellos, debido a que una viga de grandes dimensiones impide el acceso a su ubicación.

Respecto a los otros dos atrapados, la agencia de noticias oficial Yonhap afirmó que no han sido aún localizados y se desconoce su estado, después de que los bomberos enviaran sin obtener resultados la pasada noche drones al interior de los escombros.

El Cuartel General Central de Contramedidas de Seguridad y Desastres coreano ordenó desmantelar el domingo otras dos torres ubicadas junto a la colapsada, que dificultan las labores de búsqueda, según Yonhap.

El accidente tuvo lugar en la ciudad surcoreana de Ulsan, donde una torre de sesenta metros de altura en la planta de Korea East-West Power Co. se derrumbó, atrapando a nueve trabajadores. Tres personas murieron en el accidente, mientras que otros dos empleados fueron rescatados con vida poco después del derrumbe.

Los servicios de emergencia lanzaron el jueves una operación de búsqueda que afronta ahora su fase final tras pasar lo que denominan los expertos como la fase crítica de 72 horas, después de que las posibilidades de encontrar a supervivientes se reducen drásticamente.