El actor británico John Rhys-Davies recibirá el premio ‘Almería, tierra de cine’

El director del festival, Enrique Iznaola, destacó que Rhys-Davies, de 81 años, forma parte de “las sagas más icónicas de la historia del cine” gracias a 'Indiana Jones' y 'El Señor de los Anillos', y recordó que rodó en la provincia española 'Indiana Jones y la última cruzada'.

Junto a él serán homenajeados también los españoles Eduard Fernández, Adriana Ugarte y Leo Harlem, completando el cuarteto de premiados de esta edición.

La gala de inauguración del festival se celebrará el próximo viernes con la entrega del premio 'Almería, tierra de cine' a Adriana Ugarte, el descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama y la proyección de 'Papeles' como película inaugural.

El día 21 se celebrará la gala de premios del Certamen Internacional de Cortometrajes, en la que se entregarán el Premio de Honor a Leo Harlem, el Premio Filming Almería y el Premio Especial de Series.

John Rhys-Davies recibirá su homenaje el sábado 22 con el descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama y participación en la gala de clausura, en la que se hará público el palmarés oficial.

El domingo 23 será el turno de Eduard Fernández, con rueda de prensa, estrella en el Paseo de la Fama y proyección del largometraje ganador, junto a una selección de cortos premiados.

El festival se completa con el Certamen Nacional de Largometrajes Ópera Prima, el Certamen Internacional de Cortometrajes 'Almería en Corto', la sección Fical Documental, estrenos y preestrenos de cine y series, la proyección de 'Anatomía de un instante', mesas redondas, el homenaje al 25 aniversario de 'El factor Pilgrim', acciones de Fical Social y la exposición '34 Rostros'.