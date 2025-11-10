España comienza a aplicar medidas adicionales para contener la gripe aviar

Ante esta situación , el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, hizo hoy un llamamiento a la "serenidad" y al "rigor".

Este ministerio aprobó la pasada semana una norma que obliga desde hoy, entre otras medidas, al confinamiento de las aves de corral en las zonas consideradas "de especial riesgo y vigilancia", que afecta a 1.199 municipios de toda España, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas.

No obstante, desde el pasado 5 de noviembre, que se confirmaron nueve casos en cuatro comunidades autónomas de la franja central del país, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no ha tenido constancia de nuevos brotes de 'influenza aviar'.

Por ahora, la aparición de la enfermedad en explotaciones avícolas españolas ha supuesto el sacrificio más de dos millones de aves de granja en los últimos meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro Planas ha insistido en la necesidad de extremar las condiciones de control para evitar el contacto entre las aves silvestres y las aves de cría, las gallinas ponedoras y, en definitiva, las explotaciones avícolas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además comunidad (región autónoma) de Castilla-La Mancha (centro-este) anunció hoy que va a extender el confinamiento a todos los municipios de la región (919). En estos momentos, la medida impuesta desde este lunes en aplicación de la norma del ministerio afecta a un total de 18 municipios castellano-manchegos.

Las medidas adicionales de refuerzo contra la gripe aviar que han entrado en vigor este lunes prohíben, además de la cría de aves de corral al aire libre en esos 1.199 municipios españoles, así como la cría de patos y gansos junto con otras aves de corral.