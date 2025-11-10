Indonesia nombra 'héroe nacional' al fallecido dictador Suharto pese a las críticas

Prabowo, contra quien ONG y activistas han convocado una protesta hoy en Yakarta, encabezó el acto de condecoración, en el que otras nueve personalidades recibieron la misma distinción que Suharto (1967-1998) "por sus excepcionales contribuciones a la nación".

El líder indonesio, quien fue yerno de Suharto, entregó los certificados a los familiares de los condecorados, entre ellos descendientes del dictador -fallecido en 2008- y del también expresidente Abdurrahman Wahid.

Este fue el primer nombramiento de héroes nacionales encabezado por Prabowo desde que llegó al poder en octubre de 2024 e incluye al fallecido dictador, padre de su antigua esposa, Siti Hediati Hariyadi, actual diputada de Indonesia.

El martes pasado, cerca de 500 activistas indonesios rechazaron la propuesta de que el fallecido dictador recibiese este título honorífico, pues el Gobierno confirmó entonces que el nombre de Suharto figuraba en la lista de 49 candidatos.

"Conceder el título de héroe nacional a Suharto supone una traición a las víctimas y los valores democráticos (...) Este honor solo es apropiado para aquellos que lucharon por la libertad (...) no para líderes marcados por el autoritarismo y la violación de los derechos humanos", denunciaron activistas y académicos en una carta dirigida a Prabowo.

Con el nombramiento confirmado, los oponentes a la medida han convocado una protesta a la que se espera que acudan víctimas de la represión del régimen de Suharto (1967-1998), durante el que se persiguió a miembros del Partido Comunista y el Ejército fue acusado de perpetrar masacres, entre ellas la sangrienta ocupación militar de Timor Oriental.

Tras su defenestración, durante las revueltas de mayo de 1998, la autoridades iniciaron un proceso para juzgar por corrupción al exdictador, quien nunca llegó a ser sentenciado y falleció en 2008 a los 86 años.

Según la oenegé Transparencia Internacional, Suharto malversó entre 15.000 y 35.000 millones de dólares durante su mandato.

La propuesta de nombrar a Suharto como héroe nacional no es nueva, pero en anteriores ocasiones fue bloqueada por los distintos presidentes del país.

Desde que asumió el poder en octubre de 2024, Prabowo, exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Suharto, ha ampliado la influencia de las Fuerzas Armadas en las instituciones de la tercera mayor democracia del mundo y primera economía del Sudeste Asiático.

Los detractores de estas reformas denuncian que suponen un paso atrás en el proceso de democratización emprendido tras la caída de Suharto.