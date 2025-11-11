Aliyev expresa sus condolencias a Erdogan por accidente de avión militar turco

Según las últimas informaciones, a bordo de la aeronave accidentada viajaban 20 militares turcos.

"Estamos profundamente consternados por la noticia del fallecimiento de los militares en el accidente de un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea Turca que despegó de Ganja", dijo Aliyev, citado por su servicio de prensa.

Aliyev agregó que el pueblo azerbaiyano comparte el dolor del pueblo hermano de Turquía y envió sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente.

También las autoridades georgianas, incluido el presidente Mijaíl Kavelashvili y la ministra de Exteriores Maka Bochorishvili, se solidarizaron con Turquía y transmitieron su más sentido pésame al pueblo de ese país a raíz del accidente aéreo.

Las televisiones turcas transmitieron previamente imágenes del accidente sin que se confirmara oficialmente el número de las víctimas en el siniestro.

Ankara indicó que la aeronave había despegado de Azerbaiyán con destino a Turquía, pero se estrelló en la zona fronteriza entre Georgia y Azerbaiyán por razones desconocidas.

Los medios de comunicación turcos señalaron que la aeronave siniestrada era un Lockheed C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Este tipo de aeronave, de servicio en las Fuerzas Aéreas Turcas desde 1963, tiene capacidad para transportar hasta 74 soldados completamente equipados o entre 15 y 20 toneladas de carga en función de su versión.