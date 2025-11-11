La tasa del paro sube al 5 % en el Reino Unido, el nivel más alto desde la pandemia

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75 %, una leve caída respecto al trimestre previo, aunque todavía por encima de las cifras del mismo periodo de 2024. La tasa de inactividad económica se mantuvo estable en el 21 %.

Las vacantes de empleo subieron ligeramente, con un alza trimestral de 2.000 plazas (0,2%), hasta 723.000, según la ONS.

El crecimiento anual medio de los salarios en el Reino Unido bajó un 4,6 % en el trimestre hasta septiembre.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo este martes que el crecimiento salarial en el sector privado se ha ralentizado y las cifras de hoy "apuntan a un debilitamiento del mercado laboral."

"Mientras tanto, la tasa de desempleo ha aumentado en el último trimestre hasta alcanzar un máximo desde la pandemia", agregó.