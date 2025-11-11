Los cinco mayores grupos surcoreanos acaparan la mitad de la capitalización bursátil local

La capitalización bursátil acumulada de las bolsas de valores del país asiático, entre ellas los índices de referencia Kospi y Kosdaq, tocó los 3.963,1 billones de wones (2.340 millones de euros/2.710 millones de dólares) el 3 de noviembre, un incremento del 71,5 % con respecto a la primera jornada bursátil de 2025 el 2 de enero, según un análisis de la firma Leaders Index.

De acuerdo al análisis, que compara la capitalización bursátil de 368 empresas cotizadas pertenecientes a 91 conglomerados, su capitalización combinada aumentó en dicho período un 82,4 %, hasta 3,03 billones de wones (1.790 millones de euros/2.070 millones de dólares)

El valor bursátil combinado de las filiales de los mencionados cinco grandes grupos suponía un 52,2 % del total, y solamente entre Samsung y SK concentraban casi el 40 %.

Samsung, el valor de referencia local, experimentó un aumento del 87,3 % en la capitalización bursátil combinada de sus 17 empresas cotizadas, y su cuota de mercado aumentó del 21,8 % al 23,8 %.

SK, en segundo lugar, registró un incremento del 185,7 % en la capitalización bursátil de sus 21 empresas cotizadas, con un incremento de la cuota de mercado del 8,7 % al 14,4 %.

El grupo Hyundai Motor se ha convertido en el tercer mayor conglomerado nacional en términos de capitalización, con una cuota del 4,9 %, seguido por LG (con un 4,8 %) y HD Hyundai (4,3 %).

El selectivo de referencia local Kospi se ha disparado casi un 76 % en lo que va de año, aupado por la revalorización de las firmas de semiconductores, constructores navales y de la industria de defensa.

"La concentración de la capitalización bursátil entre los principales conglomerados se está intensificando", destaca el informe, que también señala una dependencia cada vez mayor de esos sectores, además del de la energía nuclear y del eléctrico.