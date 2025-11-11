Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque a Odesa

“A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios”, ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram.

Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.

Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas ucranianas. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas.

Ucrania lanza a sus vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas.

El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche.