Balmain nombra a Antonin Tron como director creativo en sustitución de Oliver Rousteing

"Balmain anuncia hoy el nombramiento de Antonin Tron como nuevo director creativo de la Maison, a partir de noviembre de 2025. Antonin presentará su primera colección, Balmain Otoño/Invierno 2026-2027, en París el próximo mes de marzo", desveló en sus redes sociales la casa francesa fundada en 1945.

Antonin Tron, para quien unirse a Balmain es "un honor", lanzó su marca, Allein, en 2016 y se distingue por el uso del drapeado, aplicado a los vestidos de punto especialmente.

Nacido en París en 1984, Tron estudió diseño de moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, junto a Demna y Glenn Martens, diseñadores de Gucci y Maison Margiela, respectivamente.

Tras graduarse en 2008, regresó a París, donde trabajó en prestigiosas casas de moda como Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga y, más recientemente, Saint Laurent, hasta que fundó Allein hace nueve años.

Pese al reconocimiento de su calidad por los expertos de la moda, Allein tuvo dificultades para consolidarse en el competitivo panorama de la moda parisina, pero en los últimos años ha conseguido un importante crecimiento, con colaboraciones exitosas como la que mantuvo con la marca de Kylie Jenner, Khy.

"Al igual que nuestro fundador, Antonin considera la moda un arte espacial, moldeado alrededor del cuerpo con precisión y emoción", manifestó el consejero delegado de Balmain, Matteo Sgarbossa, en un comunicado de prensa.

Según el responsable ejecutivo de la marca, el enfoque "escultórico" de Antonin, "arraigado en el arte del drapeado y la sensibilidad de los materiales", está en línea con la visión fundacional de Pierre Balmain, que decía: "la alta costura es la arquitectura del movimiento".

"Balmain posee una historia fascinante basada en la artesanía, la cultura, la sensualidad y la elegancia. Moda sofisticada, precisa y audaz. Estos valores resuenan profundamente en mí, y me complace poder continuar con su legado", dijo, por su parte, Tron, en el mismo comunicado.

El diseñador también tuvo unas palabras para su antecesor, Olivier Rousteing, a quien agradeció "haber hecho de Balmain la casa de moda única e internacional que es hoy".

Tron se dedicará ahora exclusivamente a Balmain y presentará su primera colección en marzo de 2026, durante la semana de la moda Otoño/Invierno 2026-2027, en la que también está previsto que debuten Maria Grazia Chiuri en Fendi, Meryll Rogge en Marni y Rachel Scott en Proenza Schouler.