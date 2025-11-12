China vuelve a liderar la innovación global en materia de patentes y marcas, según la OMPI

De acuerdo con el último informe de la OMPI, desde China se solicitaron 1,79 millones de patentes, un 48 % del total y un aumento del 9,3 % con respecto a 2023, mientras que Estados Unidos concentró un 13 % de las solicitudes (501.831), aunque en este caso hubo un descenso del 3,7 %.

Japón, Corea del Sur, Alemania, India, Francia, Reino Unido, Suiza e Italia completaron por este orden el top ten de solicitudes, que a nivel global sumaron una cifra récord de 3,72 millones, un aumento del 4,9 % con respecto a 2023 que representa el quinto ejercicio consecutivo de subidas.

La OMPI destacó en su informe el fuerte aumento interanual de las solicitudes desde la India (de un 19 %), Finlandia (15 %) y Turquía (14 %), siendo los únicos países del top 20 donde se superó un crecimiento del 10 %.

La tecnología informática concentró un 13,2 % del total de solicitudes, seguida de la maquinaria eléctrica (7,2 %), la medición (6,2 %) y la comunicación digital (5,8 %).

En materia de marcas registradas, desde China se solicitaron 7,3 millones, también un 48 % del total global, lo que en el país supuso un descenso interanual del 1,5 %, mientras que desde EE.UU. las peticiones sumaron 836.457, un 5,5 % del total mundial.

Rusia, India, Brasil, Alemania y Turquía les siguieron, en todos los casos con entre 400.000 y 600.000 solicitudes de marca registrada, de acuerdo con el informe anual de la agencia de Naciones Unidas.

Su director general, el singapurés Daren Tang, subrayó al presentarse el informe que la innovación que se demuestra a través de estas solicitudes sigue siendo "un motor clave del crecimiento", ya que la propiedad intelectual está en el centro de las estrategias empresariales.

El total de marcas registradas solicitadas el pasado año ascendió a 15,2 millones, un leve descenso del 0,1 % con respecto al ejercicio anterior, pero que la OMPI valora positivamente después de mayores bajadas en los dos años anteriores.

El sector de la investigación y la tecnología atrajo un 19,3 % del total de solicitudes de marca, seguido por el de salud (14,1 %) y el de moda y complementos (12,2 %).

En el campo de las solicitudes de registro de diseños, que en el mundo totalizaron 1,6 millones en 2024 (un 2,2 % más que en 2023), el dominio chino aún fue mayor, ya que de ese país partieron un 58 % de las solicitudes (906.849).

Le siguieron, aunque de lejos, Alemania con 70.212, Estados Unidos con 66.855 e Italia con 63.668.