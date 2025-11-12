El CAC 40 logra un nuevo máximo durante la sesión y cierra con un alza del 1,04 %

Poco más de una hora antes del cierre, el CAC 40 alcanzó su máximo histórico de 8.280,97 puntos, con una subida del 1,34 %, pero en la recta final de la jornada fue cediendo hasta terminar en 8.241,24 puntos, en un día que cambiaron de manos acciones por valor de 3.685 millones de euros.

Encabezaron las mayores subidas de este miércoles los bancos Societe Générale (+3,07 %) y BNP Paribas (+2,58 %), así como el grupo tecnológico Capgemini (+2,47 %), el de lujo LVMH (+2,26 %) y el gigante del acero LVMH (+2,25 %).

Por contra, terminaron en rojo la sociedad de sistemas de pago Edenred (-4,01 %), el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (-0,90 %), el de lujo Kering (-0,79 %) y el fabricante de coches Stellantis (-0,61 %).