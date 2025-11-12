Mundo
12 de noviembre de 2025 - 14:05

La Bolsa española sube el 1,39 % al cierre y marca el tercer máximo histórico consecutivo

Madrid, 12 nov (EFE).- La Bolsa española subió el 1,39 % este miércoles y registró su tercer máximo histórico consecutivo al cierre, impulsada por la banca, otras plazas europeas y Wall Street.

Por EFE

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 227 puntos, hasta 16.615,8 puntos. En el año acumula una subida del 43,3 %

De los grandes valores destacó la subida del 2,74 % de Banco Santander, en tanto que el grupo financiero BBVA avanzó el 1,94 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,96 %; y el gigante textil Inditex, el 0,06 %.

Bajaron, por el contrario, la petrolera Repsol (-0,83 %) y Telefónica (-0,82 %).

La subida provisional del 0,7 % de Wall Street cuando cerraba el mercado español, en espera de que se reabra la Administración estadounidense, favorecía el nuevo máximo bursátil nacional, apoyado también en las ganancias del 2,35 % de media de la banca.

