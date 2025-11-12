La Bolsa española sube el 1,39 % al cierre y marca el tercer máximo histórico consecutivo

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 227 puntos, hasta 16.615,8 puntos. En el año acumula una subida del 43,3 %
De los grandes valores destacó la subida del 2,74 % de Banco Santander, en tanto que el grupo financiero BBVA avanzó el 1,94 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,96 %; y el gigante textil Inditex, el 0,06 %.
Bajaron, por el contrario, la petrolera Repsol (-0,83 %) y Telefónica (-0,82 %).
La subida provisional del 0,7 % de Wall Street cuando cerraba el mercado español, en espera de que se reabra la Administración estadounidense, favorecía el nuevo máximo bursátil nacional, apoyado también en las ganancias del 2,35 % de media de la banca.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy