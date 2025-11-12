La Fuerza Armada venezolana intercepta aeronave que ingresó al territorio sin autorización

En una publicación en Instagram, el jefe militar explicó que el avión tipo C-210 fue detectado en San Fernando de Apure, capital del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

Hernández Lárez indicó que la avioneta no contaba con el permiso o con el plan de vuelo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y ni de la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés).

"La misma fue detectada por los radares del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral Venezolano e interceptada por aeronaves de combate de la Aviación Militar Bolivariana", añadió.

El funcionario dijo que con esta aeronave ya son 24 las interceptadas en lo que va del año.

"En el territorio de Venezuela no se siembra, ni se procesa, ni se consume, no permitiremos que nuestro espacio soberano sea usado como plataforma para el tráfico de drogas", añadió.

Hernández Lárez no precisó si durante el operativo hubo detenidos.

El pasado 30 de octubre, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure informó de la destrucción de dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

La ZODI, que hace parte del Ejército, detalló entonces en Instagram que las dos naves ingresaron al espacio aéreo venezolano con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y violaron la soberanía y defensa nacional.

Venezuela ha redoblado la vigilancia de sus fronteras en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera una "amenaza" y un intento de propiciar un "cambio de régimen" e imponer en Venezuela una autoridad "títere" con la que Washington pueda "apoderarse" de sus recursos naturales.

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas- ya se encuentra en Latinoamérica desde este martes.