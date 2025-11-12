Ministro de Exteriores español firma un acuerdo para promover el uso del español en China

El titular de Exteriores suscribió con el presidente de la Universidad de Sichuán el acuerdo, que contempla también la difusión de la cultura, así como otros programas de intercambio y colaboración entre este organismo y el Instituto Cervantes, informó el Ministerio en un comunicado.
Albares se encuentra en China con motivo del viaje a ese país de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, donde participó también en la recepción oficial y posterior encuentro entre el monarca español y el presidente chino, Xi Jinping.
La firma del acuerdo con la Universidad de Sinchuán "se produce en un momento especialmente positivo de las relaciones bilaterales entre ambos países", señala la nota de Exteriores, en referencia al 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China.
Esta celebración comenzó con la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al país asiático el pasado abril, destaca el comunicado.
Además, el ministro Albares se reunió en octubre con su homólogo chino, Wang Yi, en la ciudad china de Hangzhou donde, según su Ministerio, "se repasaron los principales asuntos bilaterales e internacionales".
Asimismo, durante la actual visita de Estado, se han firmado un total de diez acuerdos para la cooperación en diversos ámbitos, "como agricultura, pesca y alimentación; economía y comercio; ciencia e innovación; cultura y educación", añade Exteriores.