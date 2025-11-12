Wall Street cierra mixto y el Dow Jones termina la sesión con un máximo histórico

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones subió un 0,68 %, hasta 48.254 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,06 %, hasta 6.850 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,26 %, hasta 23.406 enteros.

Los inversores se vieron animados hoy por la perspectiva de una pronta reapertura del Gobierno estadounidense.

El Senado de EE.UU. aprobó el lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura.

Esta medida pasará ahora a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el plano corporativo destacaron las ganancias de bancos y entidades financieras: Goldman Sachs subió un 3,5 %; JPMorgan un 1,5 %, American Express un 0,7 % y Bank of America un 0,9 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, entre las ganadoras de la sesión también estuvieron tecnológicas como Advanced Micro Devices, que subió un 9 % tras anunciar que prevé que sus ingresos derivados de centros de datos crezcan un 60 % para 2030.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este miércoles un 4,18 % hasta 58,49 dólares el barril, después de que la OPEP decidiera mantener su previsión de aumento del consumo.

Mientras, en el índice Dow 30, hoy encabezaron las ganancias UnitedHealth (3,5 %), Goldman Sachs (3,5 %) y Cisco Systems (3,14 %), y las mayores pérdidas eran para Amazon (-1,97 %) y Chevron (-1,87 %).