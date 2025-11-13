Con 105.000 personas en 3 días, Shakira puso a Quito en el circuito de las grandes giras

La cantante colombiana marcó en Ecuador un nuevo hito dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran' al llenar en tres conciertos casi consecutivos el Estadio Atahualpa, de la capital ecuatoriana, que vibró con estridente entusiasmo los éxitos de la artista.

Desde hacía meses las entradas para los tres conciertos estaban casi agotadas por parte tanto de ecuatorianos, como de fanáticos de Shakira llegados de otras partes del continente, con la ilusión de presenciar el espectáculo de la barranquillera.

Esto llevó a la capital ecuatoriana a registrar una ocupación hotelera del 90 % y paralizarse para cantar y gozar junto a 'La Loba'.

El sector de restaurantes también sintió el impulso, según el director de la Asociación de Restaurantes (Agrepi), Diego Vivero, quien dijo que las ventas crecieron entre 20 % y 50 %, a la vez que más de 80 emprendimientos locales integraron ferias y zonas gastronómicas para atender a las miles de personas que, desde muchas horas antes de que abrieran las puertas del estadio, hacían fila para entrar.

Cada concierto de Shakira en Quito movilizó más de un millar de funcionarios municipales desplegados en el estadio y sus alrededores, entre ellos, agentes metropolitanos, Policía Nacional, Bomberos y personal de salud.

Como gesto de identidad, se sirvió Café de Quito, marca de la ciudad, en el estadio para el público y para la artista colombiana y su equipo, quienes pudieron degustar el café insignia de la capital, procedente del Chocó Andino, el espacio natural de bosques andinos que se extiende en las faldas del volcán Pichincha.

A los asistentes, llegados buena parte de ellos de otras partes del país y de otros países, también recibieron invitaciones a conocer más a fondo la ciudad, enclavada en mitad de los Andes y conocida por su legado histórico, con un casco antiguo declarado patrimonio de la humanidad desde 1978; su entorno natural que la rodea con distintos ecosistemas; y su gastronomía.

Asimismo, se llevó a cabo en redes sociales un concurso llamado 'Camina con la Loba', para que sus fanáticos bailaran canciones icónicas de Shakira en monumentos emblemáticos de la ciudad.

Algunos de estos atractivos turísticos fueron visitados por parte del equipo que acompaña a Shakira en su gira, como bailarinas que postearon en redes sociales sus paseos por el centro histórico, donde pasaron por la Basílica del Voto Nacional, la Iglesia de la Compañía y las cúpulas de la catedral.

El alcance en medios de los dos primeros conciertos llegaba a once millones de personas, de acuerdo a datos de Quito Turismo, la agencia municipal encargada de la promoción turística de la capital de Ecuador, que se hizo presente en el Atahualpa con la marca ciudad.

"Gracias por hacernos sentir a mí y a mis hijos como en casa. Es mágico. ¡Estoy enamorada de Ecuador y su gente!", manifestó Shakira durante el último concierto, donde también recibió originales regalos como un poncho con la imagen de una loba y dos cachorros que simbolizan a ella y sus dos hijos.