Hamás condena el incendio a manos de colonos israelíes de una mezquita en Cisjordania

"La quema de la Mezquita Hajja Hamida, ubicada entre las localidades de Kafr Haris y Deir Istiya, al norte de Salfit, en la Cisjordania ocupada, por grupos de colonos sionistas, es un crimen atroz y un ataque flagrante contra los sentimientos de los musulmanes y la libertad de culto", protesta Hamás en un comunicado.

"Afirmamos que la escalada de crímenes terroristas perpetrados por colonos contra nuestra tierra, nuestro pueblo y nuestros lugares sagrados se lleva a cabo con el pleno apoyo y patrocinio del Gobierno de ocupación fascista (de Israel)", continúa.

Al término del texto, el grupo islamista apela a la comunidad internacional a presionar a Israel en contra de estas acciones, asegurando que violan el derecho internacional.

Esta madrugada, colonos incendiaron la mezquita y escribieron eslóganes racistas en sus paredes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El incendio se enmarca en la oleada de violencia de manos de colonos en el último mes, que se disparó en octubre coincidiendo con el inicio de la recolecta de la aceituna en Cisjordania, que ya de por sí es un foco anual de ataques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este jueves, el comandante de la brigada de Cisjordania en el norte, Ariel Gonen, envió una carta a las tropas advirtiendo de estos ataques: "Es un fenómeno en desarrollo grave y peligroso que incluye daños a palestinos no involucrados (el término que usa el Ejército para referirse a los civiles), y a veces a las fuerzas de seguridad en sí mismas".

"Un grupo de criminales y anarquistas está tomando la ley por su propia mano; estos actos son injustificables e intolerables", recoge la carta.

Este miércoles, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, aseguró que estaba "al tanto" de los ataques que se están produciendo en Cisjordania a manos de colonos y se comprometió a ponerlos fin.

"Estos actos contradicen nuestros valores, traspasan una línea roja y desvían la atención de nuestras tropas de su misión: defender a las comunidades y llevar a cabo operaciones. Estamos decididos a detener este fenómeno y actuaremos con firmeza hasta que se haga justicia", aseguró.