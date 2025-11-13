La Fiscalía polaca dicta busca y captura para Zbigniew Ziobro, exministro de Justicia

La fiscalía considera que existe un "fundado temor" de que Ziobro, que se enfrenta a 26 cargos penales, no se presente voluntariamente para ser juzgado y señala, además, que el acusado no tiene un lugar de residencia permanente en Polonia.

La semana pasada, el Parlamento levantó a Ziobro su inmunidad pues ocupa un escaño, pero el político, que se encuentra en Hungría, se niega a regresar a su país.

Tras pasar un período en el hospital y retrasar su comparecencia alegando problemas de salud, el exministro dejó Polonia y se instaló provisionalmente en Bélgica y después en Budapest, desde donde la víspera emitió un comunicado en el que rechaza volver a su país "hasta que no se restablezca el Estado de derecho".

El caso penal contra Ziobro se centra en la supuesta mala administración del Fondo de Justicia, una partida económica destinada a apoyar las víctimas de delitos, de la que supuestamente se desviaron varios millones de euros para comprar el programa de espionaje Pegasus y usarlo para interceptar las comunicaciones de políticos rivales, industriales y periodistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los delitos por los que se le investiga figuran "establecer y liderar un grupo criminal" y "abusar de sus poderes para obtener beneficios políticos y personales", así como "obligar a sus subordinados a delinquir", por lo que en total podría ser condenado a 25 años de prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ziobro se ha ofrecido a ser interrogado y juzgado en el extranjero, y su abogado, Bartosz Lewandowski, ha asegurado que su cliente "no está escondido" y que "sus direcciones fuera de Polonia son conocidas".

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afín políticamente a Ziobro, ha calificado la situación como una "caza de brujas" contra los miembros del anterior Gobierno polaco.

La actual coalición gobernante, que encabeza Donald Tusk y que llegó al poder en diciembre de 2023, ha convertido en su prioridad la fiscalización de los antiguos funcionarios por presuntos delitos de todo tipo, desde corrupción hasta abuso de poder.

En este contexto, se ha acusado ya a otros miembros del anterior gobierno: dos exviceministros de Justicia que trabajaron con Ziobro ya enfrentan cargos.

Se trata, por un lado, de Marcin Romanowski, que huyó a Hungría tras emitirse una orden de arresto contra él en 2024 y aún permanece aún en ese país, y, por otro, de Michał Woś, enviado a juicio por abuso de poder e implicado en el gasto de más de seis millones de euros en la compra del software Pegasus.

Si Ziobro no comparece, el siguiente paso procesal sería activar una Orden de Detención Europea (ODE).