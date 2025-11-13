Minuto de silencio y pedidos de perdón en conmemoración de 40 años de tragedia de Armero

Las conmemoraciones se realizaron en las ruinas de Armero, actos a los que no asistió el presidente colombiano, Gustavo Petro, pero sí estuvieron otras autoridades como el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar; la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, entre otros.

"Armero es un pedazo de la historia de Colombia enmarcada en la tragedia por el evento natural más grande de Latinoamérica, con el mayor número de muertos", dijo el alcalde Cuéllar, quien tenía seis años de edad cuando la avalancha borró su pueblo de la faz de la tierra.

El alcalde destacó igualmente la voluntad de superación y capacidad de trabajo de los sobrevivientes de la tragedia y sus descendientes, lo que les ha permitido superar adversidades como la del 13 de noviembre de 1985, que convirtió Armero en un inmenso camposanto sepultado bajo una gruesa capa de lodo.

Aquella noche, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó un deshielo de sus casquetes que dio origen a la avalancha que arrasó al pueblo y provocó la muerte de al menos 23.000 de sus más de 25.000 habitantes, el desplazamiento de los sobrevivientes y la separación de cerca de 500 niños de sus familias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El alcalde reclamó del Gobierno más fuentes de trabajo y el inicio o la conclusión de infraestructura de carreteras, hospitales y puestos de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la gobernadora Matiz aseguró que los armeritas "claman por la verdad de los acontecimientos", por lo que dijo que "pensar que el Estado colombiano pida perdón por los posibles errores cometidos en Armero (...) es un acto apenas justo".

"Perdón, Armero. Gracias a ustedes y a sus familias por sobrevivir y persistir", manifestó por su parte la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, único miembro del gabinete de Petro presente en la conmemoración.

Pese a que semanas antes de aquel 13 de noviembre de 1985 expertos y campesinos de la zona habían advertido del riesgo de una avalancha mortal si el volcán hacía erupción, las alertas fueron ignoradas por las autoridades nacionales de la época.

Por eso, los sobrevivientes de Armero siempre han criticado que el entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), y su ministro de Minas, Iván Duque Escobar, ambos ya fallecidos, minimizaran hace 40 años esas alertas y no tomaran medidas como la evacuación del pueblo.

El director de la UNGRD, entidad creada tras el desastre de Armero, afirmó que 40 años después de esa tragedia el Estado acude a ese lugar no solo a "recordar, sino también a escuchar".

"Armero es la memoria que guía para entender muchos desafíos que cuarenta años después siguen aquí, para reflexionar sobre la fragilidad de lo que damos por sentado y también sobre la importancia de la acción del Estado para prevenir", recalcó.

Carrillo agregó: "Hace 40 años la naturaleza demostró su descomunal poder y el Estado su pequeñez (...) desde entonces los gobiernos han luchado para que una tragedia así no se repita jamás, que nunca más la negligencia, los llamados no atendidos, las alertas ignoradas y los oídos sordos nos cuesten decenas de miles de vidas".

Las conmemoraciones incluyen la proyección del documental 'Armero: 40 años con ciencia volcánica', que mediante las voces de científicos, sobrevivientes y damnificados de los departamentos de Tolima y Caldas, construye un relato que entrelaza la ciencia y la memoria.

Tras el acto central, el nuncio apostólico en Colombia, Paolo Rudelli, ofició una misa en las ruinas de Armero y para el resto del día están previstas otras actividades, como una lluvia de flores sobre el viejo pueblo, reconocimientos de la UNGRD a rescatistas de la época, coloquios con supervivientes y una velatón.