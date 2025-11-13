Naturgy traslada a Mulino compromiso con Panamá, donde invertirá 500 millones de dólares

Un día después de que Naturgy Panamá firmara un crédito de 300 millones de dólares -unos 260 millones de euros- con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), garantizado por la agencia española de crédito a la exportación, Cesce, para modernizar las redes eléctricas de Panamá, la cúpula directiva de Naturgy fue recibida el miércoles por el presidente panameño.

Según precisó este jueves la empresa española en un comunicado, los directivos de Naturgy aprovecharon el encuentro para reafirmar el compromiso de largo plazo de la compañía con el país centroamericano, en el que gestiona el 70 % de las redes de distribución eléctrica, con más de 30.000 kilómetros de red en un territorio con una complejidad orográfica relevante.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, recordó que, desde la llegada de la compañía a Panamá, en 1998, Naturgy ha realizado inversiones por más de 1.600 millones de dólares, destinadas a mejorar la calidad del servicio, reforzar la red de distribución eléctrica y desarrollar proyectos de generación renovable.

Asimismo, añadió que el plan estratégico en vigor, que abarca el período 2025-2027, contempla inversiones superiores a los 500 millones de dólares para continuar avanzando en el fortalecimiento del suministro eléctrico del país.

El presidente de la multinacional española trasladó al presidente panameño que "puede contar con Naturgy como socio estratégico en el desarrollo energético del país".

"Nuestro objetivo es seguir impulsando inversiones que fortalezcan la calidad del servicio, la modernización de la red y la incorporación de soluciones tecnológicas que repercutan en una mejora del suministro eléctrico", aseguró Reynés.

La multinacional enmarca este encuentro con el presidente Mulino en su voluntad de seguir colaborando estrechamente con las autoridades panameñas para garantizar "un servicio eléctrico seguro, eficiente y sostenible".

"Nuestro compromiso es a largo plazo y está alineado con los objetivos del país, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento económico", añadió Reynés.

En la reunión también estuvieron presentes, entre otros, Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas de Panamá, y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo.