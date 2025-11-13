Rollán comienza su visita a Argentina con una reunión con la vicepresidenta Villaruel

El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo de Buenos Aires, según informó el Senado argentino en un comunicado, que precisó que primero se llevó a cabo una reunión privada y luego otra en la que participaron miembros de la delegación que acompaña a Rollán así como un grupo de legisladores argentinos.

El presidente del Senado español comenzó este jueves con su agenda oficial en Buenos Aires tras una corta visita a Uruguay, y está acompañado por una delegación que incluye, entre otros, a Javier Maroto, Concepción Andreu, Eva Ortiz e Ignacio Navarro Mejía.

Según explicó a EFE la Dirección de Relaciones Internacionales del Senado Español, durante el encuentro de este jueves se abordaron, entre otros temas, cuestiones relacionadas con la presencia de empresas españolas en el país suramericano, el desarrollo turístico y el posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La visita de la delegación de la Cámara Alta tiene por motivo la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya fase preparatoria se celebrará en Madrid entre el 4 y el 6 de diciembre.

Durante el encuentro, Rollán remarcó la importancia de "mantener vivos los lazos que unen a ambos países, para trabajar desde el presente y construir un mejor futuro” y resaltó la relación comercial y el desarrollo de las inversiones realizadas en Argentina, según explicó el comunicado del Senado argentino.

Villarruel, por su parte, destacó las oportunidades a futuro existentes entre Argentina y España, países que dijo "están hermanados y comparten raíces comunes".

"Nuestra intención es conocer más sobre el trabajo parlamentario que realizan en el Senado de España, compartirles también nuestra labor y fortalecer la interacción entre ambos parlamentos”, añadió.

La delegación española continuará su agenda en Argentina este viernes con una visita al Palacio de la Legislatura de Buenos Aires y un almuerzo de trabajo con el embajador español, Joaquín María de Arístegui Laborde, y miembros de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, entre otras actividades.