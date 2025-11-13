Solo el 15 % de los mexicanos identifican la violencia de género, revela estudio

El estudio, realizado por la Fundación Instituto Natura y Avon, busca medir el nivel de concienciación de la sociedad sobre la violencia de género, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre.

Como principales hallazgos, el índice reveló que apenas un 15 % de los mexicanos alcanzan "niveles muy altos o altos de concientización".

Mientras que un 41 % registra niveles medios y bajos, y un 43 % muy bajos o nulos.

"Si no nombramos la violencia, la perpetuamos. Este índice confirma lo que vivimos todos los días: una sociedad emocionalmente despierta, pero que no confía en las instituciones", declaró la directora de Fundación Instituto Natura, Silvia Ojeda, en un comunicado.

El estudio también encontró que un 13 % de la población ignora los tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, familiar o económica.

Además, el 65 % de los mexicanos considera que las mujeres no denuncian por miedo, y que el 30 % no conoce ninguna ley de protección hacia mujeres y niñas.

La activista Olimpia Coral Melo advirtió que dicho nivel de desconocimiento de las leyes es "una alerta".

"No se puede defender lo que no se conoce. Que el 30 % de las personas -tanto hombres como mujeres- no conozca las leyes que los protegen es una alerta", expuso la defensora de espacios digitales libres de violencia.

Por otro lado, el índice también reveló que cuando las mujeres logran identificar que viven violencia, el reconocimiento del problema sube del 54 % al 86 %.

La muestra representativa del estudio fue de 2.212 personas encuestadas, con un nivel de confianza del 95 %.

"Este índice no es un cierre. Es el punto de partida de una conversación nacional que debe mantenerse viva más allá de noviembre", concluyó el comunicado.

Más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52 %),cu sexual (48 %) o física (35 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).