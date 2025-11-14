Abierto el plazo de presentación de candidaturas de los Premios Princesa de Asturias 2026

El plazo termina el próximo 5 de marzo, y están destinados "a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional".

Estos galardones cuentan con ocho categorías: Letras, Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Deportes.

Cada premio cuenta con su propio jurado, integrado por especialistas de las materias que han de tratar, mientras que el de la Concordia está constituido por miembros de los patronatos de la fundación.

Podrán presentar candidaturas los galardonados de ediciones anteriores, los componentes de los ocho jurados (siempre para otras categorías en este caso), las embajadas españolas, las representaciones diplomáticas en España, personas e instituciones de reconocido prestigio y otras invitadas por la fundación.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, título de la heredera de la Corona española, se celebra en la ciudad de Oviedo el mes de octubre. Cada uno de los ocho galardones está dotado con una escultura del artista español Joan Miró, un diploma, una insignia con el escudo de la fundación y la cantidad en metálico de 50.000 euros.

Este año fueron distinguidos el demógrafo estadounidense Douglas Massey (Ciencias Sociales); la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Artes); el escritor español Eduardo Mendoza (Letras); el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades); y la tenista estadounidense Serena Williams (Deportes).

También fueron premiados el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), la genetista estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y el economista y político italiano Mario Draghi (Cooperación Internacional).