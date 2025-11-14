Canciller de Uruguay sobre UE-Mercosur: "La mayoría de países europeos están convencidos"

Lubetkin se manifestó en estos términos en rueda de prensa al se preguntado por el mensaje que el presidente francés, Emmanuel Macron, transmitió a un grupo de agricultores con los que se reunió en la ciudad de Toulouse el pasado miércoles.

El mandatario les indicó que el acuerdo comercial en su estado actual recibirá "un no rotundo" de Francia, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

La ministra añadió que, sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, Francia no puede, en la situación actual, validar el borrador de acuerdo con los países del Mercosur, ya que París considera que no protege los intereses de los agricultores europeos.

Genevard, que también asistió a la reunión entre Macron y los agricultores, añadió: "No podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores pueden aceptar que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores".

Este viernes, Lubetkin enfatizó que el acuerdo está cerrado desde el 6 de diciembre de 2024 y apuntó que tiene dificultades para entender qué es lo que está señalando Macron al recordar sus declaraciones tras reunirse días atrás con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La sensación que nosotros tenemos es que la amplia mayoría de países europeos están convencidos del acuerdo", puntualizó el ministro uruguayo, quien agregó que el Mercosur está dispuesto a firmar ya.

Finalmente, dijo que el 20 de diciembre el presidente Yamandú Orsi estará con Brasil al igual que él y que el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, y aseguró que espera tener "un buen regalo de navidad" para todos los uruguayos.