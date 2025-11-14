Declaran estado de emergencia en puerto ruso de Novorrosíisk tras ataque masivo con drones

"Novorrosíisk sufrió un ataque masivo de drones del régimen de Kiev. Se ha declarado estado de emergencia", escribió el alcalde de la ciudad, Andréi Krávchenko, en el servicio de mensajería ruso MAX.

Agregó que la infraestructura de la ciudad portuaria sufrió daños, en particular un depósito y un muelle de la compañía Chenomortransnef, filial de Transneft, la gestora de la red de oleoductos de Rusia.

Krávchenko indicó que los fragmentos de los drones derribados también causaron daños, que no precisó, en la terminal de contenedores NUTEP, así como un depósito en la terminal petrolera Shejaris.

"El fuego que surgió por la caída de los fragmentos de los drones fue sofocado", subrayó.

Según los servicios de emergencia regionales, como resultado del ataque resultaron heridos tres tripulantes de un barco mercante y un vecino de Novorrosíik, cuyo apartamento fue alcanzado por un dron.

Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas rusas derribaron 216 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país y la anexionada península de Crimea, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según la nota militar, el mayor número de derribos se produjo precisamente en la región de Krasnodar, donde se encuentra el puerto de Novorrosíisk y donde fueron interceptados y destruidos 66 drones.

La segunda región más castigada anoche fue la de Sarátov, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripuladas.

Además, 19 drones fueron derribados sobre Crimea y 59 sobre las aguas de mar Negro, que baña tanto la península anexionada por Moscú en 2014 como la costa de la región de Krasnodar.

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.