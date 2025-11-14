"Se ha completado la expulsión de militantes ucranianos de la aldea de Rig, en la república popular de Donetsk", señala el parte castrense en Telegram.

Defensa recordó que a lo largo de la semana también fueron conquistadas las localidades de Hnativka y Sujyi Yar, en las inmediaciones de Pokrovsk, donde actualmente se libra la batalla más importante del cuarto año de la guerra.

Según el comunicado castrense, a lo largo de la jornada pasada las fuerzas rusas repelieron siete contraataques ucranianos para desbloquear las posiciones de las unidades rodeadas en esa ciudad.

Actualmente, las tropas rusas están eliminando al enemigo en los barrios occidental y oriental de la urbe, así como en una zona industrial en el oeste de Pokrovsk, indica el parte.

Además, durante la última jornada el ejército ruso capturó Orestopil en la región de Dnipropetrovsk.

En cuanto al bastión de Kúpiansk, rodeado según Moscú en la región de Járkov, las tropas rusas prosiguieron liquidando a las unidades ucranianas en el oeste de la localidad a orillas del río Oskil.