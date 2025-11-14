El FMI renueva línea de crédito de 24.000 millones de dólares para México por dos años

"A solicitud de las autoridades mexicanas el nivel de acceso pasó de 300 % a 200 % de la cuota de México en el FMI", señalaron ambas instituciones en un comunicado y apuntaron que el 13 de noviembre el directorio ejecutivo del FMI dio su autorización.

La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

En su evaluación, el directorio ejecutivo del FMI destacó que México continúa "cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios" para acceder —de ser necesario y sin condicionalidad— a los recursos disponibles a través de este instrumento.

Además, el FMI resaltó que México "mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria".

El organismo también reconoció que la supervisión y la regulación financiera son eficaces, lo cual fortalece la resiliencia del sistema y la estabilidad macroeconómica.

De tal forma que, considerando el balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México, en caso de una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos, las autoridades mexicanas decidieron continuar con la "estrategia gradual y ordenada de salida y reducir el nivel de acceso de la LCF".

En consecuencia, la Comisión de Cambios solicitó una nueva LCF por dos años más, con un nivel de acceso menor, equivalente a 17.825 millones de derechos especiales de giro, esto es, aproximadamente 24.000 millones de dólares.