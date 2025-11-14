Fallece la cantante española Encarnita Polo, que triunfó con 'Paco, Paco, Paco'

Su fallecimiento se produjo en una residencia para personas de la tercera edad en Ávila, en el centro de España, y la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el mismo. Fuentes cercanas a esas pesquisas indicaron a EFE que otro residente la agredió provocando su muerte.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, pidió respeto y privacidad para la familia.

Encarnita Polo nació en Sevilla el 22 de enero de 1943 en el seno de una familia numerosa, pero se crió en Barcelona. Allí se inició en el mundo de la canción con la ayuda del bailarín Antonio Marín.

Aconsejada por el cantante francés Charles Aznavour, abandonó a principios de los años sesenta su repertorio andaluz para convertirse en una cantante de pop.

En 1963 grabó su primer disco, con temas como 'La balada del amanecer' y 'Sobre la playa', al que siguieron 'Un sueño roto' y 'Yo que te quiero'.

Editó en 1965 sus canciones 'Andaluza', 'Larga calle' y '1000 horas', tema este último con el que se presentó al Festival de la Canción del Mediterráneo.

En esa época, intervino en programas musicales de éxito de la televisión pública española (TVE), como 'Los amigos del lunes', 'Noche del sábado' o 'La hora de'. Sus actuaciones fueron seguidas en Portugal, Francia e Italia, país donde obtuvo en 1964 el primer premio en el festival de la RAI 'Napoli Contro Tutti'.

Con su creciente popularidad, pronto fue llamada por la televisión y el cine. En 1965, de la mano de Domenico Modugno, debutó en el largometraje musical 'Scaramouche'.

También en Italia participó en el rodaje de cuatro 'westerns' y en 1966 protagonizó en España la película '07 con el 2 delante', bajo la dirección de Ignacio F. Iquino.

A finales de los sesenta, y de la mano del que luego fue su marido, el compositor argentino Adolfo Waiztman, dio un nuevo giro a su carrera musical con trabajos en los que fusionó el flamenco y el pop.

De esta fusión surgió en 1969 la nueva versión de 'Pepa Bandera', número uno en las listas musicales de la época.

En 1970 obtuvo su segundo gran éxito discográfico con 'Paco, Paco, Paco', al que siguió 'Olé', con el que se consagró en el movimiento entonces denominado 'flamenco-pop'.

Seleccionada para competir en el programa-concurso de TVE 'Pasaporte a Dublín', de Valerio Lazarov, grabó entre 1971 y 1972 numerosas canciones que se hicieron populares.

Tras su separación matrimonial se alejó temporalmente de los espectáculos y posteriormente grabó el disco 'Desperté'.

En 1982 editó el LP 'Encarna Polo' y diez años más tarde el disco compacto 'Encarná', un recopilatorio de sus canciones más conocidas. Su disco 'Loca', de 1998, fue una de sus últimas grabaciones.

Desde entonces, su actividad profesional se redujo de forma notoria, si bien era un rostro popular muy querido e invitado a programas televisivos.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por la estafa de las participaciones preferentes del banco Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Durante sus últimos años vivió alejada de los medios y fue tratada de un cáncer.