La economía de la eurozona creció un 0,2 % en el tercer trimestre y un 0,6 % en España

En el conjunto de la Unión Europea el incremento del PIB fue del 0,3 %.

Por países, el mayor crecimiento entre julio y septiembre se dio en Suecia (1,1 %), Chipre (0,9 %), Eslovenia, Portugal y Polonia (0,8 %), mientras que el PIB bajó en Irlanda y Finlandia (0,1 %), así como en Lituania y Rumanía (0,2 %).

En Alemania e Italia no hubo crecimiento, mientras que en Francia fue del 0,5 %.

Las cifras de la oficina de estadística comunitaria confirman que la economía europea siguió creciendo entre julio y septiembre, después del incremento del PIB del 0,1 % en el área del euro y del 0,2 % en los Veintisiete registrado en el segundo trimestre del año.

En términos interanuales, el PIB creció un 1,4 % en la eurozona y un 1,6 % en la UE.

Por otro lado, el empleo aumentó un 0,1 % en la eurozona y un 0,2 % en el conjunto de la UE entre julio y septiembre en comparación con el trimestre previo. Entre abril y junio el número de personas ocupadas había aumentado un 0,1 % en ambas zonas.

Si se compara con el tercer trimestre de 2024, la tasa de empleo creció un 0,5 % en la zona del euro y un 0,6 % en la UE, tras un aumento del 0,6 % en los países de la moneda única y del 0,4 % in la UE en el segundo trimestre.