Pérdidas totales en Jamaica por huracán Melissa podría superar 20.000 millones de dólares

Solo las pérdidas aseguradas totales "probablemente oscilen entre 3.000 y 5.000 millones de dólares", indica en una declaración enviada a EFE Moody's RMS Event Response, un servicio de por Moody's RMS dedicado a monitorear y evaluar el impacto potencial de catástrofes en tiempo real en las carteras de sus clientes, principalmente en la industria de seguros y reaseguros.

Esta estimación refleja pérdidas aseguradas por daños a la propiedad e interrupción de negocios en sectores residencial, comercial, industrial y automotriz en Jamaica, y representa principalmente aquellas por impactos del viento, además de contribuciones menores por inundaciones y marejadas ciclónicas, incluyendo amplificación de pérdidas posteriores al evento y otras fuentes no modeladas, explica Moody's RMS Event Response.

"Existe una dicotomía en el parque inmobiliario de Jamaica: la mayoría de los edificios asegurados están bien construidos y son resistentes a vientos fuertes, mientras que los edificios residenciales no asegurados suelen tener una calidad de construcción menos rigurosa", comenta la firma.

Este jueves en Ginebra, la portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sarah Bel, ha dicho que el huracán Melissa ha destruido o dañado gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica y ha dejado más de 4,8 millones de toneladas de escombros en la isla, suficientes para llenar 480.000 camiones, según ilustró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director de Modelos de Huracanes del Atlántico Norte, Moody’s, Jeff Walters, asevera que Melissa "fue verdaderamente un evento generacional para Jamaica", y que "las reparaciones y la recuperación inevitablemente enfrentarán desafíos significativos en la cadena de suministro", por lo que se espera que "los esfuerzos de recuperación tomen varios meses, sino años".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Moody's RMS Event Response afirma que se espera que las pérdidas aseguradas en otras islas del Caribe afectadas, como Bahamas, Haití, Turks y Caicos, sean mínimas.

El huracán Melissa impactó en Jamaica cuando se encontraba en la categoría 5, el mayor nivel de intensidad en las escalas, el pasado 28 de octubre. Causó al menos 45 muertos en la isla.