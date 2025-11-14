Regresan a Venezuela 298 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de EE.UU.

En su canal de Telegram, detalló que en este vuelo retornaron 240 hombres, 47 mujeres y 11 niños, a quienes, añadió, se les aplicaron los protocolos de seguridad y salud.

El pasado miércoles, otros 279 migrantes retornaron a Venezuela también en un vuelo desde Texas, entre ellos catorce niños, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que entre los retornados -además de los niños- había 218 hombres y 47 mujeres.

De acuerdo al Ejecutivo de Nicolás Maduro, estos vuelos forman parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El plan se retomó en febrero de este año, luego de que Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado enero que se mantiene pese al aumento de la tensión entre ambos países desde agosto, cuando comenzó una movilización militar en el mar Caribe ordenada por la Casa Blanca con el argumento de combatir el narcotráfico, pero que para el Gobierno de Maduro constituye una amenaza y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Según información oficial, más de 15.000 migrantes han regresado este año a Venezuela desde distintos países como Estados Unidos y México.