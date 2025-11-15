Autoridades de salud de Jamaica alertan de casos sospechosos de leptospirosis tras Melissa

Según dijo la directora médica (CMO, en inglés) del Ministerio de Salud, Jacquiline Bisasor McKenzie, durante una entrevista radial en la víspera, las aguas estancadas son propicias para que la enfermedad se propague.

De acuerdo con el CMO, el Ministerio de Salud ya cuenta con casos sospechosos de leptospirosis, aunque no especificó el número ni dio un aproximado de los mismos.

"Tenemos casos sospechosos de leptospirosis y esto tiende a aumentar y agravarse, porque aún hay mucha agua en el suelo y las heces de los animales y sus orines contaminan el agua", explicó Bisasor McKenzie.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar gravemente a los riñones y el hígado, y causar, meningitis, dificultad para respirar y sangrado.

Entre los primeros síntomas de la enfermedad aparece: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ojos enrojecidos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ictericia (piel y ojos amarillentos), sarpullido y tos.

Para prevenir la leptospirosis, Bisasor McKenzie recomendó a la ciudadanía a que se protejan, específicamente en los pies cuando vayan a exteriores, pues si tocan agua contaminada, son propensos a infectarse.

"La leptospirosis es una de esas condiciones que se puede regar por el cuerpo y convertirse en una enfermedad bien severa en muy poco tiempo y que puede llegar a matar, por lo que la prevención es la clave", indicó la funcionaria.

Ante este panorama, la CMO urgió al público a vigilar los desechos de basura, usar protección adecuada al caminar en medio de inundaciones, evitar exponerse a aguas sucias, específicamente si tienen heridas, pues de esa manera se pueden contagiar.