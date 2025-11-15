Beéle abre la primera de seis fechas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá

El músico, cuyo nombre real es Brandon De Jesús López Orozco, es una de las voces jóvenes más visibles del pop urbano y regresó a la capital tras el lanzamiento de su álbum debut ‘Borondo’, una producción de 26 canciones que mezcla reguetón, pop, afrobeats y ritmos caribeños.

La residencia bogotana del artista continuará los días 15, 16, 17, 26 y 27 de noviembre, todas con entradas agotadas.

Beéle inició el espectáculo descolgando un gran telón verde que, tras un estallido de pirotecnia, reveló un escenario cubierto de plantas tropicales.

El concierto tomó ritmo con ‘No tiene sentido’, en la que apareció acompañado de su equipo de bailarines y un despliegue de fuego, humo y petardos que encendió el recinto cubierto del Movistar Arena desde el comienzo.

“Es un placer para mí estar en Bogotá, en la ciudad que me abrió las puertas; de Barranquilla me vine directo a Bogotá a cumplir mi sueño”, dijo ante los gritos del público: “Para dar la bienvenida a mis seis Arenas, de aquí 'pa'lante' que pase lo que tenga que pasar y se baile lo que se tenga que bailar”.

El artista siguió con ‘Top diesel’, ‘Quédate’ y ‘Algo bueno’, y al escenario subieron más de una veintena de bailarines, entre hombres y mujeres, que marcaron coreografías llenas de energía, como la que realizaron con pañuelos en mano para ‘Una curita por favor’.

“Hay algo más valioso que el ser humano debe experimentar que se llama paz mental, por eso me tocó escribir ‘Hasta aquí llegué’”, dijo Beéle antes de invitar al rapero colombiano Nampa Básico, primer invitado de la noche.

El baile también se tomó las graderías y la platea, donde abundaban los teléfonos móviles grabando coreografías para redes sociales, un elemento que ha acompañado el ascenso meteórico del artista, cuyas canciones se han viralizado repetidamente en plataformas digitales.

El recinto enloqueció cuando apareció el puertorriqueño Ozuna, a quien Beéle presentó diciendo: “Yo quiero que el Movistar se caiga con el oso”.

Juntos interpretaron ‘Ale ale’, estrenaron una canción inédita y Ozuna cantó en solitario ‘Farsante’, momento en el que mostró una camiseta de la selección colombiana de fútbol.

El momento emotivo de la noche llegó cuando cantó por primera vez en vivo ‘Una vez al mes’, un tema que calificó como “una de las canciones más difíciles y especiales” que ha escrito.

La recta final incluyó ‘Mi refe’, que hizo vibrar a las 14.000 personas con el regreso masivo de los bailarines, y ‘Si te pillara’.

El cierre llegó con ‘Frente al mar’, antes de despedirse con un “nos vemos mañana por si quieren repetir”, para finalmente interpretar ‘La pena’, la más pedida por los asistentes.