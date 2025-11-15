15 de noviembre de 2025 - 08:05
Día 6 de la COP30: la COP30 llega a su ecuador este fin de semana con una sesión plenaria
Redacción Medioambiente, 15 nov (EFE).- La COP30 llega al ecuador de la cumbre en Belém (Brasil) intentando acercar posturas para incrementar la financiación de los países en desarrollo en una sesión plenaria que decidirá si amplía las negociaciones climáticas a otros asuntos, como las medidas unilaterales de comercio.
El domingo será día oficial de descanso, pero hoy continuarán las reuniones y presentaciones de todo tipo de propuestas y documentos, con especial foco en la actividad industrial, energética y transportista, además del desarrollo de los mercados de carbono.