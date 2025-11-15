Maduro convoca movilización "permanente" frente a ejercicios de EEUU en Trinidad y Tobago

En un acto en la capital venezolana, el mandatario llamó a "todas las fuerzas populares, sociales, políticas militares y policiales" a "no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico" en rechazo a "los barcos imperialistas" y a las "amenazas militares", así como a los que calificó de "ejercicios irresponsables" en aguas trinitenses.

Concretamente, Maduro convocó a los estados Bolívar (fronterizo con Brasil), Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, el insular Nueva Esparta y Sucre, cercano a la isla de Trinidad, a movilizarse "en perfecta fusión popular-militar-policial" y "con la bandera de Venezuela en alto".

"El Gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. (...) El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y sus tierras para amenazar gravemente la paz del Caribe", expresó.

"El Gobierno de Estados Unidos pretende bombardear e invadir a un pueblo cristiano, nuestro pueblo, ¿qué es eso? (...) ¿ustedes quieren venir a matar a un pueblo cristiano aquí en América del Sur?", agregó el jefe de Estado, quien encabezó un acto de juramentación de los denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que son equipos de trabajo del chavismo ubicados en calles del país.

Según confirmó el viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, la Marina de Guerra de EE.UU. regresará al territorio caribeño, que está a unos 11 kilómetros de la costa venezolana, para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense (TTDF).

El anuncio de Sobers se produce después de que el fiscal general trinitense, John Jeremie, anunciara este jueves que los militares de la Unidad 22 de la Expedición Marina intensificarán sus prácticas en ese país desde este domingo hasta el próximo viernes, 21 de noviembre.

Venezuela lleva ya tres meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de EE.UU., en referencia al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe cerca de la nación suramericana.

El chavismo denunció este sábado que EE.UU. busca "desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto" en el Caribe con la operación militar 'Lanza del Sur', anunciada el jueves por Washington, bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica, en lo que parece elevar la presión de la Administración de Donald Trump sobre Venezuela y Colombia.