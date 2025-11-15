Una exposición en Bolivia muestra la fe y la tradición de las 'ñatitas' o cráneos humanos

Miriam Salcedo, responsable de la exposición de las 'ñatitas', explicó a EFE que "esta celebración, que se realiza cada noviembre, nació hace muchos años en los pueblos agrícolas” de Bolivia.

“Después de Todos Santos, la gente sacaba a sus familiares o personas que murieron en el pueblo para pedir prosperidad para la comunidad y buenas cosechas. El sincretismo nace antes de la llegada de los españoles, cuando se pedía a los espíritus que cuidaran los cultivos y mejoraran la vida del pueblo”, relató Salcedo.

La conmemoración, explicó, se ha mantenido viva en los hogares de La Paz, "cada familia que tiene una 'ñatita' le piden salud, protección o éxito en sus proyectos. A veces son familiares fallecidos o cráneos que les han sido regalados".

Se cree que las 'ñatitas' pueden comunicarse a través de los sueños y advertir acerca de desgracias o fracasos, añadió Salcedo.

Según la tradición, las familias adornan a las 'ñatitas' con coronas de flores, hojas de coca, velas o cigarrillos, y les dedican rezos los martes o viernes. “Es una creencia muy fuerte. Son seres que acompañan espiritualmente, guardianes que nos cuidan”, subrayó la organizadora de la exposición.

El Museo Costumbrista trabaja con un calendario cívico y tradicional que recoge las fechas y prácticas más significativas de la ciudad. Este año, la institución decidió rendir homenaje a esta expresión cultural, antes considerada prohibida, pero que hoy es aceptada como parte de la vida cotidiana en el país andino.

La exposición incluye reliquias familiares y elementos rituales cedidos por devotos, como cráneos decorados, urnas de vidrio, rosarios, hojas de coca y flores andinas.

“Queremos que se comprenda que no son prácticas ocultas ni malas, sino parte de nuestra identidad y de lo que creemos”, destacó Vani Coronado, quien es la responsable de Museos Municipales de La Paz.

El culto a las 'ñatitas' reúne cada 8 de noviembre a decenas de fieles en el Cementerio General de La Paz, donde las calaveras son llevadas en urnas adornadas con arreglos florales, cigarrillos o gorros tradicionales. Allí, los devotos les ofrecen música, oraciones y agradecimientos por los favores recibidos durante el año.

La exposición en el Museo Costumbrista Juan de Vargas, que se exhibirá durante noviembre, busca tender un puente entre esta fe popular y su trasfondo histórico, al mostrar cómo la tradición de los cráneos humanos o 'ñatitas' es herencia de una cosmovisión prehispánica, que se transformó en un símbolo de respeto a los muertos y de esperanza en la vida.