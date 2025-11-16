Casi 6.000 personas presentan su currículum por la reactivación de una bananera en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en conjunto con la empresa Chiquita Panamá, cerró "con éxito una jornada de cinco días dedicada al reclutamiento focalizado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro", detalla un comunicado oficial.

En la provincia en mención, en Caribe panameño fronterizo con Costa Rica, 5.837 ciudadanos locales "asistieron para presentar sus hojas de vida y optar por oportunidades laborales en el sector bananero, una iniciativa clave en la reactivación económica y social de la región", detalla la información oficial.

“La empresa Chiquita Panamá tiene planes concretos para reiniciar operaciones con un primer embarque a finales de enero de 2026 y comenzará a extraer banano en febrero, lo cual demandará una fuerza laboral activa", dijo la ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz.

La transnacional Chiquita retomará este año su producción en Panamá mientras que las exportaciones se iniciarían a finales del próximo enero, después de cerrar operaciones tras un paro impulsado por su sindicato el pasado abril, que se prolongó por dos meses en rechazo a una reforma gubernamental al sistema de seguridad social vigente.

Ahora la compañía operará bajo el modelo de aparcería, en el que la empresa cede, sin traspasar, la tierra a colonos para producir la fruta, que Chiquita se compromete "a comprar, regular su producción y apoyar a los agricultores, todo bajo sus estándares", de acuerdo con la fuente.

Tras estas decisiones de la compañía, se ha comenzado un proceso de reactivación compuesto por dos etapas: una limpieza y mantenimiento de las plantas que requiere de unos 3.000 trabajadores y una segunda que contempla 2.000 empleos adicionales para el mantenimiento, la logística y la producción de la fruta.

Más de 1.600 trabajadores, de los 3.000 que se necesitan en la primera de esas dos fases para reactivar la bananera, ya fueron contratados el pasado mes de octubre, según el comunicado.

El banano se mantuvo durante el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá, al representar el 17,5 % de las ventas al exterior, que en ese período se avaluaron en los 324,4 millones de dólares, el mayor valor en quince años, destacan las estadísticas oficiales.