Las unidades de asalto de la agrupación militar Vostok (Este) ocuparon el pueblo de Rivnopilia, que se encuentra cerca de Yablukove, la aldea que los rusos tomaron el viernes.

Ambas localidades están a varios kilómetros de Guliaipole, urbe que tenía apenas 2.000 habitantes antes de la guerra, pero que es un objetivo declarado de Moscú en este sector del frente.

Las operaciones incluyeron la aniquilación de 235 hombres, catorce automóviles, un blindado, una pieza de artillería y dos arsenales.

Además, según Defensa, destacamentos de la agrupación militar Dniéper conquistaron durante la última jornada la localidad de Malá Tokmáchka.

Dicho pueblo está en las afueras del estratégico bastión ucraniano de Oríjiv -que apenas conserva un millar de habitantes a día de hoy-, que los rusos intentan tomar desde el comienzo de la guerra en 2022.

Los combates para tomar dicha urbe han sido siempre muy cruentos, lo que ha destruido, según fuentes independientes, más del 80 % de sus viviendas.

A su vez, los rusos tomaron otra treintena de edificios en Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk (Donetsk), donde tiene lugar actualmente la batalla más importante de la guerra.